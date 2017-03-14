Быстрое освоение, сможет любой. Все маршруты доступны для новичков
Серферский ланч из экопродуктов и овощей на гриле
Профессиональный SUP-инструктор и моторная лодка всегда рядом
Фото и видео съемка, съемка с квадрокоптера
Однодневные SUP-прогулки выходного дня
МАРШРУТ
Древнерусская Ока
СТОИМОСТЬ
6000 ₽: прокат инвентаря, обучение сап-серфингу, ланч, фотосессия, обратный трансфер
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 день
ПРОТЯЖЕННОСТЬ
13 км вниз по течению Оки
СТАРТ
11:00 — Московская область, пляж города Озёры, Озёрский округ (130 км от МКАД)
ФИНИШ
17:30 — Московская область, Озёрский округ, село Белые Колодези (140 км от МКАД)
ОПИСАНИЕ
Однодневный маршрут разработан для новичков и знакомит с одним из самых живописных видов Подмосковья. Прекрасные речные просторы заставят вас забыть о нервозности городской жизни, а древнее городище и главки церквей соединят вас с историей края. Отражая вашу фигуру в зеркале своих вод, Ока подарит вам возможность по-новому ощутить течение времени собственной жизни.
МАРШРУТ
Родники Оки
СТОИМОСТЬ
6500 ₽: прокат инвентаря, обучение сап-серфингу, завтрак, ланч, фотосессия, охраняемая парковка, обратный трансфер
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 день
ПРОТЯЖЕННОСТЬ
13 км вниз по течению Оки
СТАРТ
11:00 — Московская область, Озерский городской округ, деревня Тарбушево (110 км от МКАД)
ФИНИШ
17:30 — Московская область, Озёрский округ, пляж города Озёры (130 км от МКАД)
ОПИСАНИЕ
Однодневное путешествие по реке Ока для новичков. Маршрут в экологически чистом месте Подмосковья на экологически чистом транспорте — SUP-доске. Наши инструктора помогут Вам с легкостью овладеть SUP-доской, что бы в полной мере насладиться красотами реки Оки. Мы вместе отправимся к золотистым пескам диких пляжей, откроем для себя «Поляну родников», подкрепим силы гриль-ланчем из экопродуктов.
По желанию после SUP-прогулки можно продлить отдых и остаться на ночь в комфортабельном номере ЛРЦ «Ока». Также в Вашем распоряжении современный банный комплекс: финская сауна, хамам, инфракрасная сауна, кедровая бочка, лечебный массаж.
МАРШРУТ
Мосты Оки
СТОИМОСТЬ
5000 ₽ на человека. Включает прокат инвентаря, обучение сап-серфингу, ланч, фотосессию, обратный трансфер
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1 день
ПРОТЯЖЕННОСТЬ
12 км вниз по течению Оки
СТАРТ
11:00 — Московская область, Ступинский район, СНТ Металлург-12 (90 км от МКАД)
ФИНИШ
17:30 — Московская область, Ступинский район, Белопесоцкий монастырь (100 км от МКАД)
ОПИСАНИЕ
Однодневный маршрут разработан для новичков от 12 лет и проходит под основными мостами Ступинского района. Это ваш шанс воспринять мосты не как то, что под ногами, а как то, что нависает над головами. Вы объединитесь с Окой и явственно прочувствуете ту гравитационную силу, что тысячелетиями влечет ее воды с Запада на Восток.
SUP-ПРОГУЛКИ. ДНЕВНИК
С разрешения участников мы ведем публичный судовой журнал, где публикуем фото и видео с прошедших мероприятий.
Порадуйте Ваших близким незабываемым отдыхом — подарите сертификат на участие в SUP-прогулке.
Мы не любим громких заявлений, но действительно считаем, что для любителей активного отдыха на природе наши речные SUP-прогулки выходного дня это – лучший способ провести уик-энд.
SUP-серфинговая прогулка представляет из себя шестичасовой сплав по реке Оке на SUP-доске.
Сап борд – очень простое, но ультрасовременное и высокотехнологичное плавательное средство похожее на доску для серфинга, но имеющее больший размер и устойчивость.
Передвижение по воде происходит за счет гребли веслом и естественного течения реки. SUP-доска предоставляет большую свободу действий. На ней можно сидеть, лежать или стоять.
Доска выдерживает до 150 кг и на ней можно плыть вдвоем с ребенком.
Перед выходом на воду наш профессиональный SUP-инструктор проводит получасовой урок, на котором объясняет, как управлять SUP-доской.
Наш опыт с 2016 г. показывает, что 99% новичков от 12 до 60 лет начинают чувствовать себя уверенно на SUP-доске через пол часа после начала сплава.
Маршруты разработаны для людей обычной физической формы.
Если кто-то устает от гребли, то его буксирует моторная лодка сопровождения. Продуманный баланс физической нагрузки, отдыха и питания гарантирует заряд энергии на следующую рабочую неделю в мегаполисе.
САП серфинг (сапбординг) – это свобода на воде одинаково доступная широкому слою населения: от офисных работников с нулевым уровнем подготовки до профессиональных походников.
При всей простоте современный сап является инновационным плавательным средством способным выдерживать нагрузки и тяготы самых суровых водных походов.
Стоимость SUP-доски на сегодняшний день находится в диапазоне от 20 до 100 т.р. По нашему опыту для целей водного туризма в средней полосе России доски в 30 т.р. будет более чем достаточно.
Альтернативой дорогостоящей покупки является аренда SUP-доски в нашем клубе Саптапыч или участие в SUP-прогулках, на которых участникам выдается все необходимое снаряжение:
За одну такую прогулку вы узнаете про сап-серфинг больше, чем за год изучения экспертных статей и роликов в Интернете.
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