Мы не любим громких заявлений, но действительно считаем, что для любителей активного отдыха на природе наши речные SUP-прогулки выходного дня это – лучший способ провести уик-энд.

SUP-серфинговая прогулка представляет из себя шестичасовой сплав по реке Оке на SUP-доске.

Сап борд – очень простое, но ультрасовременное и высокотехнологичное плавательное средство похожее на доску для серфинга, но имеющее больший размер и устойчивость.

Передвижение по воде происходит за счет гребли веслом и естественного течения реки. SUP-доска предоставляет большую свободу действий. На ней можно сидеть, лежать или стоять.

Доска выдерживает до 150 кг и на ней можно плыть вдвоем с ребенком.

Перед выходом на воду наш профессиональный SUP-инструктор проводит получасовой урок, на котором объясняет, как управлять SUP-доской.

Наш опыт с 2016 г. показывает, что 99% новичков от 12 до 60 лет начинают чувствовать себя уверенно на SUP-доске через пол часа после начала сплава.

Маршруты разработаны для людей обычной физической формы.

Если кто-то устает от гребли, то его буксирует моторная лодка сопровождения. Продуманный баланс физической нагрузки, отдыха и питания гарантирует заряд энергии на следующую рабочую неделю в мегаполисе.