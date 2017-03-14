SUP-прогулка выходного дня по реке Ока — 6500 ₽

SUP-серфинг в Москве и Подмосковье

Расписание

SUP-серфинг в Москве и Подмосковье

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ПРОСТО

Быстрое освоение, сможет любой. Все маршруты доступны для новичков

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ВКУСНО

Серферский ланч из экопродуктов и овощей на гриле

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БЕЗОПАСНО

Профессиональный SUP-инструктор и моторная лодка всегда рядом

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НА ПАМЯТЬ

Фото и видео съемка, съемка с квадрокоптера

Однодневные SUP-прогулки выходного дня

SUP-прогулка «Древнерусская Ока»12+
6000 ₽

МАРШРУТ

Древнерусская Ока

СТОИМОСТЬ

6000 ₽: прокат инвентаря, обучение сап-серфингу, ланч, фотосессия, обратный трансфер

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

13 км вниз по течению Оки

СТАРТ

11:00 — Московская область, пляж города Озёры, Озёрский округ (130 км от МКАД)

ФИНИШ

17:30 — Московская область, Озёрский округ, село Белые Колодези (140 км от МКАД)

ОПИСАНИЕ

Однодневный маршрут разработан для новичков и знакомит с одним из самых живописных видов Подмосковья. Прекрасные речные просторы заставят вас забыть о нервозности городской жизни, а древнее городище и главки церквей соединят вас с историей края. Отражая вашу фигуру в зеркале своих вод, Ока подарит вам возможность по-новому ощутить течение времени собственной жизни.

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SUP-прогулка «Родники Оки»12+
6500 ₽

МАРШРУТ

Родники Оки

СТОИМОСТЬ

6500 ₽: прокат инвентаря, обучение сап-серфингу, завтрак, ланч, фотосессия, охраняемая парковка, обратный трансфер

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

13 км вниз по течению Оки

СТАРТ

11:00 — Московская область, Озерский городской округ, деревня Тарбушево (110 км от МКАД)

ФИНИШ

17:30 — Московская область, Озёрский округ, пляж города Озёры (130 км от МКАД)

ОПИСАНИЕ

Однодневное путешествие по реке Ока для новичков.  Маршрут в экологически чистом месте Подмосковья на экологически чистом транспорте — SUP-доске. Наши инструктора помогут Вам с легкостью овладеть SUP-доской, что бы в полной мере насладиться красотами реки Оки. Мы вместе отправимся к золотистым пескам диких пляжей, откроем для себя «Поляну родников», подкрепим силы гриль-ланчем из экопродуктов.

 

По желанию после SUP-прогулки можно продлить отдых и остаться на ночь в комфортабельном номере ЛРЦ «Ока». Также в Вашем распоряжении современный банный комплекс: финская сауна, хамам, инфракрасная сауна, кедровая бочка, лечебный массаж.

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SUP-прогулка«Мосты Оки»12+
5000 ₽

МАРШРУТ

Мосты Оки

СТОИМОСТЬ

5000 ₽ на человека. Включает прокат инвентаря, обучение сап-серфингу, ланч, фотосессию, обратный трансфер

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 день

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

12 км вниз по течению Оки

СТАРТ

11:00 — Московская область, Ступинский район,  СНТ Металлург-12 (90 км от МКАД)

ФИНИШ

17:30 — Московская область, Ступинский район, Белопесоцкий монастырь (100 км от МКАД)

ОПИСАНИЕ

Однодневный маршрут разработан для новичков от 12 лет и проходит под основными мостами Ступинского района. Это ваш шанс воспринять мосты не как то, что под ногами, а как то, что нависает над головами. Вы объединитесь с Окой и явственно прочувствуете ту гравитационную силу, что тысячелетиями влечет ее воды с Запада на Восток.

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SUP-ПРОГУЛКИ. ДНЕВНИК

11.06.2022 04.06.2022 01.08.2021 31.07.2021 24.07.2021 24.07.2021 18.07.2021

С разрешения участников мы ведем публичный судовой журнал, где публикуем фото и видео с прошедших мероприятий.

Судовой журнал

Подарочные сертификаты

Порадуйте Ваших близким незабываемым отдыхом — подарите сертификат на участие в SUP-прогулке.

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Идеальный активный отдых в Подмосковье

Мы не любим громких заявлений, но действительно считаем, что для любителей активного отдыха на природе наши речные SUP-прогулки выходного дня это – лучший способ провести  уик-энд.

SUP-серфинговая прогулка представляет из себя шестичасовой сплав по реке Оке на SUP-доске.

Сап борд – очень простое, но ультрасовременное и высокотехнологичное плавательное средство похожее на доску для серфинга, но имеющее больший размер и устойчивость.

SUP в ПодмосковьеПередвижение по воде происходит за счет гребли веслом и естественного течения реки. SUP-доска предоставляет большую свободу действий. На ней можно сидеть, лежать или стоять.

SUP surfing с ребенкомДоска выдерживает до 150 кг и на ней можно плыть вдвоем с ребенком.

Перед выходом на воду наш профессиональный SUP-инструктор проводит получасовой урок, на котором объясняет, как управлять SUP-доской.

SUP-урок перед спуском на воду

Наш опыт с 2016 г. показывает, что 99% новичков от 12 до 60 лет начинают чувствовать себя уверенно на SUP-доске через пол часа после начала сплава.

Маршруты разработаны для людей обычной физической формы.

Лодка сопровождения буксирует SUPЕсли кто-то устает от гребли, то его буксирует моторная лодка сопровождения. Продуманный баланс физической нагрузки, отдыха и питания гарантирует заряд энергии на следующую рабочую неделю в мегаполисе.

Что такое САП серфинг?

САП серфинг (сапбординг) – это свобода на воде одинаково доступная широкому слою населения: от офисных работников с нулевым уровнем подготовки до профессиональных походников.

 

При всей простоте современный сап является инновационным плавательным средством способным выдерживать нагрузки и тяготы самых суровых водных походов.

 

Стоимость SUP-доски на сегодняшний день находится в диапазоне от 20 до 100 т.р. По нашему опыту для целей водного туризма в средней полосе России доски в 30 т.р. будет более чем достаточно.

Альтернативой дорогостоящей покупки является аренда SUP-доски в нашем клубе Саптапыч или участие в SUP-прогулках, на которых участникам выдается все необходимое снаряжение:

  • SUP-доска,
  • весло,
  • спасательный жилет,
  • гермомешок для личных вещей,
  • гермочехол для смартфона.

За одну такую прогулку вы узнаете про сап-серфинг больше, чем за год изучения экспертных статей и роликов в Интернете.

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      Туристический SUP-клуб «Саптапыч»
      Туристический SUP-клуб «Саптапыч»
      5.0
      Основано на отзывах: 28
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      Olga Zv
      Olga Zv
      2019-07-14T16:39:57+0000
      Спасибо большое Саптапычу за отличный выходной день! Прошло уже более двух недель, а я все пребываю в восторге. Очень... хочу с командой этих замечательных людей сходить еще. Спасибо за все!!!читать далее
      Любовь Беляева
      Любовь Беляева
      2019-06-18T09:27:21+0000
      Спасибо клубу "Саптапыч" за отлично организованный дневной сплав по реке. Сергей, Алексей, Борис были очень позитивны... на протяжении всего маршрута, рассказывали веселые истории из предыдущих поездок, посоветовали как выбирать доски. Ритм передвижения был комфортный для всей группы, а посередине маршрута нас ждал шашлык! В общем мы мега активно и весело провели праздничный день на природе в отличной компании.читать далее
      Анна Пушкина
      Анна Пушкина
      2018-09-09T18:59:59+0000
      Отличная организация! Маленькое путешествие с большими впечатлениями! Благодарю за приятное плавание!🏄🏻‍♀️🙏🏻
      Дмитрий Локтионов
      Дмитрий Локтионов
      2018-08-29T08:50:51+0000
      Отлично прошли по порогам Осетра 25 августа, рекомендую! Самое сложное - это не проспать и добраться на причал в... Коломне к пол 7 утра, но оно того стоит и включает в себя не только сплав но и 2-х часовую прогулку на речном трамвайчике а затем еще немного пешком по красивому лесу!читать далее
      Nikolay Strukov
      Nikolay Strukov
      2018-08-28T18:54:03+0000
      Отличный инвентарь-все новое и чистое, дружелюбные и открытые ребяты, одно удовольствие было провести с вами выходной.... Сап-серфинг оказался не таким сложным, как казвлось на первый взгляд. Тем кто сомневается, рекомендую! Не пожалеете!читать далее
      Г. Роман
      Г. Роман
      2018-08-28T11:26:02+0000
      С людьми которые так сильно любят свое дело, я готов хоть на край света!
      Anastasia Kopylova
      Anastasia Kopylova
      2018-08-28T09:14:39+0000
      целый день на природе с отличной компанией и прекрасной командой👌
      Nat Perepelkina
      Nat Perepelkina
      2018-08-22T08:18:33+0000
      Очень понравилось! Гребли по Оке, средняя нагрузка, солнышко, купались, вкусно ели)))
      Дмитрий Фоломкин
      Дмитрий Фоломкин
      2018-08-17T15:00:29+0000
      Замечательно прокатились всей семьей 15.08.18. Дети третий день только об этом и говорят. Море впечатлений и... удовольствия! Огромное спасибо организаторам Михаилу, Михаилу-юнге и конечно Кириллу! Желаем вашему проекту успехов и процветания!читать далее
      Alina Evstigneeva Gubkina
      Alina Evstigneeva Gubkina
      2018-08-15T12:16:44+0000
      Благодарю организаторов! Отлично провели время, прекрасная организация! Если хотите сбежать от повседневности, весело... оторваться, увидеть красивейшие места на Оке, берите больше друзей и вставайте на сапы)) было очень круто! 👍🏼🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🤣🤣🤣🤣🤣💫читать далее
      Иван Токарев
      Иван Токарев
      2018-08-14T19:24:23+0000
      Спасибо за познавательное, интересное и невероятно увлекательное и красивое приключение этого лета! Ока - наше всё! 🙂
      Юлия Саморукова
      Юлия Саморукова
      2018-08-14T18:36:09+0000
      Прекрасная организация,отличный маршрут, душевная команда👍
      Инна Шалыгина
      Инна Шалыгина
      2018-08-06T19:35:06+0000
      Чудесные люди. Организаторы "как для себя, родного" 🙂
      Ekaterina Kolbina
      Ekaterina Kolbina
      2018-07-30T19:58:28+0000
      👍
      Надежда Новикова
      Надежда Новикова
      2018-07-06T10:24:59+0000
      Дорогой "Саптапыч", в лице Михаила, Кирилла и Натальи! Спасибо вам большое за наш прекрасный выходной день на Оке!... Михаил - спасибо за то, что несмотря ни на что) ( ну на ветер,волны и т.д.), чувствуя твою поддержку я таки встала на SUP даже ни разу не перевернулась!) Кирилл - спасибо тебе внимательность, за организованный "альпинистский" подъем на место обеда). Наташа - спасибо за вкусняшки, это очень вкусно и классно было! И, обязательное спасибо Михаилу младшему - который был рядом во время всей прогулки и подбадривал!))) Ребята, вы классные! Спасибо и до новых встреч! ))читать далее
      Georgy Ogandzhanov
      Georgy Ogandzhanov
      2017-09-10T19:55:47+0000
      Ходил с сыновьями на прогулку по реке Осётр в начале сентября - это супер! Прекрасная природа, отличные доски, но самое... главное - очень профессиональная команда, ребята правда стараются - и у них замечательно получается! Однозначно рекомендую 🙂читать далее
      Анна Мусаилова
      Анна Мусаилова
      2017-08-20T06:53:45+0000
      Анастасия Клёпова
      Анастасия Клёпова
      2017-08-08T09:31:41+0000
      Отлично проработанные, насыщенные и гармоничные маршруты. Результаты поездок тоже классно упакованы: фото и... 3Д-визуализации маршрутов приходят рассылкой через несколько дней, всё красиво. Немного не хватило информационной насыщенности, но это субъективно, т.к. экскурсионной задачи изначально не стояло.читать далее
      Marina Katruk
      Marina Katruk
      2017-08-07T09:29:16+0000
      Дмитрий Бородин
      Дмитрий Бородин
      2017-08-07T09:28:04+0000
      Андрей Сергеевич
      Андрей Сергеевич
      2017-08-01T12:22:43+0000
      Софья Хасиева
      Софья Хасиева
      2017-07-31T16:54:52+0000
      Asia Nikitina
      Asia Nikitina
      2017-07-25T06:07:19+0000
      Ольга Павленко
      Ольга Павленко
      2017-07-24T19:50:40+0000

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